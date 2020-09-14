شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن إلقاء القبض على داعشى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابى ينتمى لتنظيم داعش فى محافظة كركوك، وذكرت وكالة الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابى فى ناحية العباسى بمحافظة كركوك، وأضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتنظيم داعش وقيامه بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد التنظيم بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية،أعلنت الأحد، مقتل إرهابيين اثنين، وتدمير وكر، في ضربة جوية للتحالف الدولى بمنطقة وادى الشاى ضمن قاطع عمليات كركوك شمالى البلاد، وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذت قوات التحالف الدولي ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك"، مشيرة إلى أن الضربة أدت إلى "مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

وفى وقت سابق أعلنت قيادة عمليات أمن محافظة الأنبار بالعراق الأحد، انطلاق عملية عسكرية باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد أمن المحافظة، وقال قائد العمليات بالحشد الشعبي قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسية، واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي (13 - 17 - 18 - 19 - 37)، إضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أن هدف العملية الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الأيام السابقة بمحافظة الأنبار.