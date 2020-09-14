وزير خارجية البحرين يصل واشنطن لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

واشنطن/ الخليج 365-

وصل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق تطبيع بلاده مع إسرائيل.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالبحرين، "وصل الزياني والوفد المرافق له إلى العاصمة واشنطن مساء الأحد، للمشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل".

ويستضيف البيت الأبيض بواشنطن، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع بين أبو ظبي والمنامة من جانب مع تل أبيب من جانب آخر، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، وفق المصدر ذاته.

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والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات".

والبحرين باتت الثانية خليجيًا والرابعة عربيًا التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.