الأنبار.. التحالف الدولي يقتل عراقيا ويعتقل شقيقته

الأنبار (العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365

نفذت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الإثنين، عملية إنزال جوي بمحافظة الأنبار العراقية، وقتلت شخصًا واعتقلت شقيقته، وفق مصدر أمني.

وقال الضابط بشرطة المحافظة، أحمد الدليمي، للأناضول، إن "قوة من التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي على أحد البيوت في قضاء الرطبة بالأنبار (غرب)".

وأضاف الدليمي، أن "القوة قتلت أحد الأشخاص واعتقلت شقيقه"، دون الإشارة الى أسباب القيام بذلك.

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وأردف: "جثة المقتول تم نقلها الى مستشفى الرطبة العام بالمحافظة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف الدولي أو السلطات العراقية حول العملية.

يذكر أن قوات التحالف الدولي تنفذ بين الفينة والأخرى عمليات إنزال جوي بالأنبار تعتقل من خلالها أشخاص وغالبا ما يتم نقلهم الى قاعدة "عين الاسد" بالمحافظة.

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