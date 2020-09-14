شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تطلق سماعة الرأس الجديدة.. تعرّف على مميزاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت شركة شاومي سماعة الرأس Redmi SonicBass اللاسلكية الجديدة. وتعتمد الشركة الصينية في سماعة الرأس الجديدة على تقنية البلوتوث 5.1 وكابل يمر خلف الرقبة. Advertisements وتشتمل سماعة الرأس الجديدة على شريحة بلوتوث وبطارية فقط. ونظرا لهذا التصميم البسيط فإن سماعة الرأس أصبحت أقل عرضة للفقدان. وأكدت الشركة الصينية على تمتع سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بنغمات عميقة مناسبة. ويتم توصيل سماعة الرأس شاومي Redmi SonicBass اللاسلكية الجديدة بالهواتف الذكية عن طريق تقنية البلوتوث 5.1. وتمتاز السماعة بوظيفة إلغاء الضوضاء، ويمكن التحكم في تشغيل الموسيقى وقبول المكالمات الهاتفية عن طريق الأوامر الصوتية. وتمتد فترة تشغيل البطارية في سماعة الرأس الجديدة لمدة 12 ساعة، وتمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IPX4.

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