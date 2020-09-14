شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تجديد الهوية واستلام رخصة السير.. «أبشر» ترد على أهم أسئلة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت منصة “أبشر”، على أبرز الأسئلة التي جرى طرحها مؤخراً حول الهوية الوطنية ورخصة السير.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال خدمة مواعيد الأحوال المدنية.

وأبانت أن خدمة تمديد تأشيرة “الخروج والعودة” هي ضمن الخدمات المؤتمتة الدائمة التي تقدمها.

Advertisements

وأشارت إلى أن استلام رخصة السير يتم من خلال الدخول على خدمة توصيل الوثائق ومن ثم طلب توصيل جديد، واختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل، لتصل عبر العنوان الوطني “واصل”.

ولفتت إلى أن الحساب الشخصي في المنصة يتيح تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونياً، إلى جانب الاطلاع على دليل الخدمات في أعلى صفحة الدخول بها.

ونبهت منصة أبشر إلى أن وصول رسالة نصية بالتفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب دخول الشخص المفوض للمنصة للموافقة على هذا التفويض.

وأكدت أنه لا يمكن إلغاء البلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها.