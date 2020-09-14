© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة". وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يوجه رسالة خطية إلى العاهل السعودي بعد "القرار التاريخي" الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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