العراق يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى الخرطوم

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) أن "طائرة الإغاثة العراقية الثانية انطلقت صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم وتحمل على متنها 12 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق".
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وأكدت "واع" أن الوزارات العراقية ستستمر بتوفير الجهد اللازم لنقل المواد الإنسانية العاجلة تباعا، كالمواد الطبية والسلات الغذائية والخيام، كما جهزت وزارة التجارة كميات من مادة الحنطة، سيتم نقلها عبر البحر، بالتنسيق مع وزارة النقل.
يذكر أنه كان في استقبال الوفد العراقي في مطار الخرطوم الدولي، ممثلون عن وزارة الصحة السودانية، ومنظمة شؤون النازحين السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل وأركان السفارة العراقية في الخرطوم.
ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.
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