شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وفى الامارات طقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الاثنين صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

Advertisements

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار ، جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون بمشيئة الله تعالى حاراً ورطباً نسبياً مع بعض السحب.

عمان

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م.