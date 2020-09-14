السعودية تطلق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية بمحافظة رنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، ‏حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية. وتشمل حملة التطعيم ‏جميع الممارسين الصحيين لكافة مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة ‏بما فيهم مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب، وأمراض الكبد، وامراض الكلى، ‏وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلى، ‏وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ‏، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 ‏شهور ‏حتى 5 سنوات ‏، وكذلك كبار السن فوق 65 عام.

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