شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة عسكريين لبنانيين خلال مداهمة منزل متشدد مطلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش اللبناني في بيان خلال الليل إن ثلاثة عسكريين لبنانيين لقوا حتفهم لدى تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل متشدد مطلوب في شمال لبنان.
وأضاف الجيش أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.
وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة.
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