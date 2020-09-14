شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يصل واشنطن لتوقيع اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على اتفاق السلام، يوم الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.
وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين كبارا من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الامارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
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