شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان الإسرائيلية تقر بناء 980 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت وزارة الاسكان الاسرائيلية الأحد، على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في منطقة حي الزيتون في مستوطنة أفرات جنوب مدينة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة البطيئة طويلة الأمد لضم الضفة الغربية، وزيادة التوسع الاستيطاني ليشمل مناطق فلسطينية واسعة خلال الأشهر القادمة".

وأضاف، أن "الاحتلال يسعى لتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية المصنفة سي، من حيث إجراءات التراخيص للبناء".

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وتابع: "من المتوقع البدء فيها قريبا، وهو ما يعني زيادة البناء الاستيطاني وتقليل البناء الفلسطيني".

وأوضح بريجية، أنه "سيكون هناك التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذا القرار من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدة مؤسسات فلسطينية".