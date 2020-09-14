عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رقم قياسي لإصابات كورونا حول العالم

الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم، الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.



وقالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، إن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

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وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر/ أيلول وهو 306 آلاف و857 حالة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل/ نيسان حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.