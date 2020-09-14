عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجزائر تحظر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب امتحانات البكالوريا

الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365

تمّ الأحد حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم الأوّل من امتحانات البكالوريا في الجزائر حيث اتّخذت السلطات مجموعة إجراءات لمنع محاولات الغشّ خصوصاً عبر الإنترنت، حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



وقد تعذّر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك وتويتر وواتساب، وكان الإنترنت معطّلاً في كلّ أرجاء البلاد.

وبدأ أكثر من 600 ألف مرشّح امتحانات البكالوريا التي كانت مقرّرة في حزيران/يونيو، وأرجئت إلى أيلول/سبتمبر بسبب كوفيد-19.

Advertisements

ومن المقرّر أن تتواصل الامتحانات حتّى 17 أيلول/سبتمبر، في وقت لم تُقدّم السلطات معلومات عن انقطاع شبكات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت في الجزائر الأحد امتحانات شهادة التعليم الثانوي (بكالوريا) في ظروف استثنائيّة هذه السنة، بسبب الأزمة الصحّية ووباء كوفيد19 ولكن أيضًا بسبب العقوبات القضائيّة المشدّدة بحقّ ”الغشاشين“.

ودخلت التعديلات الصادرة في نيسان/أبريل على قانون العقوبات، حيّز التطبيق مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بحيث أصدر القضاء أول عقوبة بالسجن بسبب ”تسريب أسئلة الامتحان“ الذي جرى أيام 7 و8 و9 أيلول/سبتمبر.

وذكر بيان لوزارة العدل السبت أنّه ”في يوم 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنح بقالمة (شمال شرق) على المتهم ب. ل وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة (660 يورو) نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به“.

كما هناك حالات لأشخاص آخرين يجري التحقيق معهم في انتظار محاكمتهم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.