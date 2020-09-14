شكرا لقرائتكم خبر عن محتجّون يحاصرون مقر السراج في طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأحد، استقالتها إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إثر احتجاجات شعبية شهدتها عدة مناطق شرقي البلاد، جراء نقص الخدمات،فيما نظم محتجون، أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن استقالة الحكومة تمت في اجتماع طارئ عقده صالح مع الحكومة برئاسة عبد الله الثني، لدراسة الأوضاع التي تسببت في خروج مظاهرات شعبية بشرق ليبيا بسبب نقص الخدمات.

وأكد بليحق أن صالح أجل البت في الاستقالة لحين عرضها على المجلس في أول جلسة للنظر فيها.

وكان صالح، عقد ظهر أمس اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع جراء تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية لليبيين.

من جانبه، دعا المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، المتظاهرين للانتباه إلى «المندسين من العناصر التكفيرية والإخوانية» التي تحول اتجاه المطالب لضرب الأجهزة الحكومية.

وقال في بيان، أمس، إن القيادة تؤكد حق الشعب في التظاهر،وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة .

ودعا المجتمع الدولي الى إجراءات صارمة ضد المليشيات الإرهابية والمرتزقة .وكانت وزارة الداخلية بالمؤقتة،حذرت أمس، المحتجين، من أن أي خروج عن أهداف التظاهر أو مساس بالممتلكات الخاصة أو العامة سيقابل برد ملائم.

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وفي وقت سابق أمس، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن محتجين في بنغازي، بعضهم مسلح «أضرموا النار في مبنى الحكومة ما ترك آثار تفحم على واجهته البيضاء».

وفي طرابلس، نظمت مجموعة من المحتجين أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بالعاصمة.

وقام المحتجون خلال وقفتهم برفع شعارات رافضة للقرارات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وطالبوا بالإسراع في الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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