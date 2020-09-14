إصابة 90 من عناصر «اليونيفيل» بـ«كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس الأحد عن إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. (اف ب)