شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجه بتطوير طرق مبنى شرطة الشارقة في الرحمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير البنية التحتية لطرق مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة في منطقة الرحمانية.

أعلن عن ذلك، اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الخط المباشر، قال خلالها: اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة مبلغاً خاصاً بعملية تطوير البنية التحتية للطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في منطقة الرحمانية في الشارقة، وسنبدأ الآن بتجهيز المداخل والمخارج لتطوير البنية التحتية في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان يوجه بتطوير طرق مبنى شرطة الشارقة في الرحمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.