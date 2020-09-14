شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف لعبة تعود إلى 2000 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر علماء آثار على قطعة ألعاب رومانية نادرة، كانت تُستخدم ضمن لعبة مصنوعة من عظام مصقولة في موقع بناء في تشيستر. ويعود تاريخها إلى حوالي 2000 عام، ويبلغ طولها حوالي 1.14 بوصة.
وتأسست منطقة تشيستر في بريطانيا كحصن روماني في القرن الأول الميلادي في عهد الإمبراطور فيسباسيان كمقر له خلال رحلة إلى شمال بريطانيا وهي المدينة الوحيدة التي لا تزال تحتوي على بقايا جدران دفاعية. واللعبة ترتبط بالاستراتيجية العسكرية، وثنائية اللاعبين، كانت تُلعب في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية.
وقال أندرو دافيسون، مفتش الآثار القديمة في بريطانيا: الاكتشاف «سيثير اهتماماً كبيراً» بالتاريخ الروماني لبريطانيا.
وسيتم إضافة القطع المكتشفة إلى مجموعة من الآثار الرومانية في متحف بلندن.
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