شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي يطرح «يمرني طاريك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الفنان عيضة المنهالي أغنيته المنفردة «يمرني طاريك» من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر.

وتبث الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في «يوتيوب»، إلى جانب وسائل التواصل والإذاعات الخليجية والعربية.

وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة «يمرني طاريك»، بعد أن حققت الأغنية الدويتو «بحر ركبه» التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات «الصامل» وألحان المنهالي، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

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