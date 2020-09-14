أفرع جامعة الشارقة تعرض نتائج أداء خطتها الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

التقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة مع القيادات الأكاديمية والإدارية لأفرع الجامعة بهدف عرض ومناقشة نتائج مؤشرات قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للأفرع، حيث قدم مسؤولو الأفرع تقارير مفصلة عن مؤشرات هذا الأداء طبقاً للخطة الاستراتيجية الحالية. وقدم مدير الجامعة التهنئة والتبريكات باسمه وباسم أسرة الجامعة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، بمناسبة بداية العام الأكاديمي، كما قدم التهنئة للمشاركين باللقاء، وشكرهم على جهودهم المتميزة خلال العام الأكاديمي الماضي، ولا سيما في مرحلة بدء انتشار فيروس كوفيد-19، والتحول الرقمي للجامعة وفروعها.

وأكد ضرورة تطوير مفردات المساقات وطرق التدريس بما يتناسب مع عقلية الطالب، وما تحتاجه أسواق العمل، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، واتباعها بكل دقة.

أما الدكتور عدنان إبراهيم سرحان، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، فقد قدم الشكر لمدير الجامعة على متابعته التي وصفها بالدقيقة للأفرع ودعمه اللامحدود لها.

وتحدث الدكتور ديفيد كارتر، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، عن الخطة الاستراتيجية الحالية الخاصة بالأفرع، مستعرضاً العديد من مؤشرات الأداء الحالية.