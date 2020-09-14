شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنود أتراك بقصف في ريف حلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عدد من الجنود الأتراك، مساء السبت، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف نقطة مراقبة في ريف حلب الغربي، شمالي سوريا.
وقال مصدر ميداني ل«سكاي نيوز عربية»، إن القصف استهدف النقطة التركية في منطقة الغزاوية غربي حلب، وأسفر عن إصابة سبعة من الجنود الأتراك.
من جهة أخرى، قال المرصد السوري إن إيران وميليشياتها تواصل تجنيد آلاف العناصر في سوريا، لا سيما في جنوب البلاد ومنطقة غرب الفرات. وكشفت المعلومات أن عدد العناصر المنضمّة إلى صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري، ارتفع إلى أكثر من 7400، فيما بلغ عدد السوريين ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة نحو 5900. (وكالات)
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