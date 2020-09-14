«إقامة دبي» و«رعاية النساء» تدعمـــان المبـــادرات المجتمعـيــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ، وجاءت الاتفاقية في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والهيئات المعنية بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين في دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية فيما يخص المرأة والطفل وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب المؤسسية بين الطرفين.

وقع الاتفاقية من جانب إقامة دبي، اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، ومن جانب المؤسسة، شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة للمؤسسة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال اللواء محمد المري: نعمل في إقامة دبي على ترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة.

وقالت شيخة المنصوري إن المؤسسة تؤمن بأن دعم الأسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، يعد قضية عامة.