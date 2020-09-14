استقالة وزير إسرائيلي احتجاجاً على قيود «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتزمان استقالته، أمس الأحد، احتجاجاً على إجراءات العزل المقرر تطبيقها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يقول إنها ستعرقل إقامة احتفالات دينية وقت عطلات يهودية.

ومن المتوقع أن تسري قيود جديدة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وتعتبر الأكثر صرامة في إسرائيل منذ تدابير العزل . (وكالات)