نهر جليدي مهدد بالانهيار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر باحثو هيئة المسح البريطاني في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» من وجود قنوات جديدة لقاع البحار العميقة في نهر«ساويتس» الجليدي، والتي قد تؤدي إلى انهياره. وقد تكون القنوات ممراً للمياه الدافئة لإذابة النهر الجليدي من الأسفل - والنتائج قد تكون كارثية.

وقال د. توم جوردان، عالم الجيوفيزياء الجوي في هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا، الذي قاد المشروع: «من المحتمل جداً أن تكون القنوات البحرية، إلى جانب نظام التجويف المجاور، المسار الذي تمر به مياه المحيط الدافئة تحت الجرف الجليدي حتى خط التأريض، حيث يلتقي الجليد بالقاع، السبب في المخاطر التي تهدد النهر».

ويغطي نهر«ساويتس» 754000 ميل مربع - تقريباً نفس مساحة المملكة المتحدة - وهو عرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية والمحيطات. وما يثير القلق، أنه حال انهيار النهر الجليدي، قد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستويات سطح البحر بنحو 65 سم.