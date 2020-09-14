«نومادلاند».. بصمة نسائية تروض «الأسد الذهبي» في «البندقية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوّج فيلم «نومادلاند» الأمريكي بجائزة «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية، خصوصاً بفضل الأداء اللافت للممثلة فرانسس ماكدورماند الحائزة جائزتي أوسكار، في ختام الحدث السينمائي الأبرز هذا العام منذ تدابير الحجر بسبب وباء «كوفيد-19».

وباتت المخرجة الأمريكية من أصل صيني، كلويه جاو، البالغة 38 عاماً، أول امرأة تنال هذه المكافأة السينمائية العريقة منذ عشر سنوات، حين فازت بها مواطنتها، صوفيا كوبولا، سنة 2010 عن فيلمها «ساموير».

وتضع هذه الجائزة المخرجة التي عُرفت سنة 2017 مع «ذي رايدر»، وتحضّر حاليا لفيلم من عالم «مارفل» يُتوقع طرحه في العام المقبل، في موقع جيد ضمن سباق الأوسكار، وهو ما تشهد عليه أمثلة عدة من السنوات الماضية لأعمال فازت بالأوسكار بعد بضعة أشهر من نيلها الأسد الذهبي في البندقية، من بينها «جوكر» لتود فيليبس العام الفائت.

ومن خلال تكريم فيلم «نومادلاند»، اختارت لجنة المهرجان برئاسة النجمة الأسترالية كايت بلانشيت أن تكافئ أحد الإنتاجات الأمريكية القليلة المشاركة في دورة هذا العام من المهرجان.

وعلقت المخرجة كلويه جاو على نيلها الجائزة في رسالة بالفيديو صورتها داخل حافلة في باسادينا، بولاية كاليفورنيا، في مؤشر إلى التبعات المستمرة للأزمة الصحية العالمية التي حالت دون سفر طواقم عمل أفلام كثيرة إلى البندقية.

ونال فيلم «نويفو أوردن» للمكسيكي ميشال فرانكو جائزة لجنة التحكيم الكبرى، ومنحت جائزة الأسد الفضي عن فئة أفضل مخرج للياباني كيوشي كوراساوا عن فيلم «وايف أوف إيه سباي».

ونالت البريطانية فانيسا كيربي جائزة أفضل ممثلة عن بطولتها في فيلم «بيسز أوف إيه وومان» للمجري كورنل موندروشو. وحصد الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو جائزة عن مشاركته في فيلم «بادرينوسترو» لكلاوديو نوتشي.

وكانت جائزة أفضل سيناريو من نصيب الهندي شايتانيا تامهاني، مخرج «ذي ديسيبل». وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة: «دير كومريدز» لأندري كونتشالوفسكي «روسيا».

وأقيم المهرجان وسط مراقبة مشددة على المشاركين، تشمل إلزامهم وضع كمامة، وأخذ حرارة أجسامهم، وفرض التباعد بينهم.