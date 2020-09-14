شباب الأهلي يدشن العودة الآسيوية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يبحث شباب الأهلي عن تعويض عثرة البداية في أول جولتين بمجموعته الثانية في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي منافسه شاهر خودرو الإيراني في السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب استاد الجنوب في الدوحة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتقام المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام التجمع.

ويدخل «الفرسان» مباراة اليوم باحثاً عن الفوز من أجل حصد نقاطها التي لا بديل عنها إذا أراد الإبقاء على حظوظه في التأهل لدور ال16 من البطولة.

ويزيد من صعوبة المواجهة، أن الفريقين يتواجهان في ظروف متشابهة فكلاهما يدخلها بلا رصيد من النقاط بعدما خسرا المباراتين السابقتين في المجموعة، ما يجعل كل منهما في أمس الحاجة إلى الفوز لتعديل وضعه والإبقاء على حظوظه في التأهل لدور ال16 من البطولة.

ويلعب ضمن المجموعة ذاتها اليوم الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي ولكلاهما 6 نقاط.

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وأكد الإسباني جيرارد زراجوسا، مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه للمواجهة الصعبة، خاصة أن مباريات البطولة تأتي بعد فترة توقف طويلة.

وأضاف زراجوسا: «مباراتنا أمام شاهر خودرو في ظروف متشابهة لكلا الفريقين فهو مثلنا بلا رصيد، والتركيز في الأساس سيكون على المباراة الأولى باعتبارها الأهم، لكن كل المباريات بالنسبة لنا بذات الأهمية، ويجب أن نؤديها بجدية وقوة لنحقق ما نصبو إليه».

وعن موقف الفريق في المجموعة بالنسبة لبقية المنافسين قال زراجوسا: «ندرك أن الهلال وباختاكور لعبا عدداً من المباريات خلال فترة التوقف وهو ما أسهم في رفع معدل جاهزيتهما، ونضع هذا الأمر في حسباننا، وندرك جيداً ما يجب أن نحققه».

من جانبه، أكد عيد خميس لاعب شباب الأهلي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، مؤكداً حرص الجميع على بذل كل الجهد لتحقيق نتيجة جيدة تعزز حظوظ الفريق في البطولة، مبيناً أن الفريق لا يعاني مشاكل في أي خط من خطوط الملعب، وبالنسبة لنتائج الجولتين السابقتين سيسعون إلى التعويض من خلال المباريات المتبقية.

وأضاف: «الضغط سيكون كبيراً لأنه ليس من السهل أن نؤدي مباراة كل ثلاثة أيام، لكن لدينا لاعبين كبار يملكون خبرة المباريات الدولية من خلال المشاركة مع الفريق أو المنتخبات، ولا أعتقد بأن هذا الأمر سيشكل عائقاً أمامنا».