3 برامج متنوعة على شاشة «الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُطلّ قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جمهورها ب 3 برامج متنوعة خلال الدورة الجديدة للشهر الجاري، لتطرح العديد من المواضيع التي تتناسب وذائقة مختلف أفراد الأسرة، وتثري اهتماماتهم، وتلبّي رغباتهم في حقول الثقافة والفن والإبداع والرياضة.

يأخذ الإعلامي رعد أمان مشاهدي القناة 10 مساء كل سبت ابتداء من 19 الجاري في تطواف حول ساحات الثقافة والفنّ عبر برنامج «أدب وفنّ».

ويغطّي البرنامج على امتداد نصف ساعة مختلف الحقول الثقافية والإبداعية كالشعر والرواية والقصة، فيما يمرّ على ثنايا المسرح وتجاربه، ويعود بالمشاهد إلى تاريخ الأدب العربي العريق ورموزه، ويروي سيرة الخطّ العربي وجمالياته، والعديد من القضايا الأخرى.

وتصطحب القناة جمهورها في جولة فنية وإبداعية خاصة مع الإعلامية سمر عبد العزيز عبر برنامج «جرّبها بنفسك» الذي يعنى على امتداد نصف ساعة ابتداء من 11 مساء كل أحد ابتداءً من 20 الجاري، باستعراض خيارات الديكور المنزلي الداخلي والخارجي، ويسلّط الضوء على استغلال المساحات والاهتمام بمعايير تجديد وترتيب أثاث المنزل في الغرف والجلسات وغيرها من المواضيع.

القناة تقدّم أيضاً لمتابعيها برنامج «جدّد حياتك» ويهدف لتعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز المشاهدين لممارسة التمارين المتنوعة التي تتراوح بين اليومية البسيطة والمنوعة الخفيفة. ويطرح البرنامج العديد من الخيارات الرياضية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتراعي مختلف احتياجاتهم.