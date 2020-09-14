«شروق» تسلم عدداً من مشاريعها العقارية والسياحية في 2020

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تمضي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) قدماً في استكمال سلسلة مشاريعها العقارية والسياحية والتجارية والخدمية التي أطلقتها مؤخراً، وتندرج ضمن محفظتها الاستثمارية، وذلك في إطار عودة الأعمال التي تشهدها الدولة بشكل تدريجي، نتيجة التطورات المرتبطة بجائحة «كورونا» واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة كوادر الهيئة والعاملين في المشاريع، وكذلك استمرارية الأعمال والمحافظة على متانة اقتصاد الإمارة.

وتشمل قائمة المشاريع، التي قطعت فيها الهيئة أشواطاً كبيرة ليرى بعضها النور خلال العام الجاري، وبعضها الآخر في العامين المقبلين، بيت الحكمة وواجهة كلباء، ومدينة الشارقة المستدامة، وأفنيوز مول الشارقة.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): مع عودة دورة الحياة والأعمال إلى طبيعتها تدريجياً، تواصل الهيئة مسيرة الإنجاز ضمن بيئة عمل احترافية للمحافظة على متانة اقتصاد الإمارة واستقراره وتوازن النمو في مختلف قطاعاته، بما يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.

أوضح مروان السركال أن (شروق) تسهم مع مختلف الدوائر والمؤسسات في الإمارة بتدعيم البنية التحتية لتعزيز المناخ الاستثماري للأعمال عبر إطلاق المشاريع التي تخدم سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة الشارقة، انسجاماً مع استراتيجية الدولة عموماً، ما يشكل خطوة مهمة لاستدامة مسيرة التنمية وترسيخ مقومات اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والعلوم الحديثة وقادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.





«بيت الحكمة»



جاء مشروع «بيت الحكمة» احتفاءً بلقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، حيث تم إطلاقه في 23 إبريل 2019، ليقدم مفهوماً جديداً لمكتبة المستقبل يدمج بين القراءة والتفاعل الاجتماعي، حيث إن من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من 2020.



مدينة مستدامة بخدمات ذكية



تعمل (شروق) على تطوير مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مارس 2019. وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها بالكامل في شهر سبتمبر 2021، وتتضمن تسليم 280 وحدة سكنية كنماذج لفلل.



جزيرة مريم



تحتضن «جزيرة مريم»، مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى مجمعات تجارية ووحدات فندقية ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى للسفن ومنتزهات خضراء، وقطعة أرض مخصصة للمدارس. وتصل تكلفته التطويرية إلى 4.5 مليار درهم، وأوضحت (شروق) أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع جزيرة مريم، بحيث يتم تسليم 688 وحدة سكنية، في حين سيتم تسليم المرحلة الثانية للمشروع خلال العام 2022.

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واجهة كلباء



يقع مشروع واجهة كلباء، ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» بمحاذاة بحيرة محاطة بأشجار القرم. ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل في الربع الثاني من العام المقبل.



«الأفنيوز - الشارقة»



وتعمل (شروق) على تعزيز تجارة التجزئة في الإمارة من خلال مشروع «الأفنيوز- الشارقة» الذي تطوره بالشراكة مع شركة مباني الكويتية، حيث إن موعد تسليم المشروع بالكامل سيكون في الربع الأول من العام 2023، حيث يتضمن المشروع 71 وحدة للإيجار 70% منها متاجر و30% مطاعم.



مشاريع ترفيهية وفندقية جديدة



وبهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الترفيهية والفندقية في الشارقة، تعمل (شروق) على تطوير 4 مشاريع سياحية جديدة في إطار خطتها لتطوير قطاعي السياحة والضيافة في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة، منها فندقان من فئة الخمس نجوم في المنطقة الشرقية أحدهما قرب شاطئ خورفكان يضم 66 غرفة، والآخر قرب مشروع «واجهة كلباء»، مشيرة إلى أن تصاميم هذين الفندقين جاهزة، وسيضيفان بعد إنجازهما زخماً كبيراً للمنطقة الشرقية، وخصوصاً أن الفندق المرتقب في خورفكان سيضم أول حديقة مائية في هذه المنطقة.

كما تعمل (شروق) حالياً بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على تشييد فندق يوفر تجربة استثنائية في «السفاري» بالذيد، يضم 60 غرفة بتصميم يراعي جمالية المنطقة المحيطة الواقعة ضمن محمية طبيعية، أما المشروع الرابع فهو «نزل القمر» الذي يقع ضمن «مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، والمتوقع الانتهاء من تشييده نهاية العام الجاري حيث يعد النزل الثاني بعد نزل الفاية، الذي افتتحته الهيئة في العام الماضي.



10 أعوام



أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن محفظة الهيئة الاستثمارية التي تجاوزت مسيرتها 10 أعوام حتى الآن وصلت إلى 12.3 مليار درهم، مشيراً إلى أن المشاريع السياحية شكلت نحو 80% من مشاريع الهيئة، حيث ركزت على عدة مناطق ومدن في الإمارة خاصة في المنطقتين الوسطى والشرقية مثل خورفكان وكلباء ومليحة، وذلك في إطار خطتها لتطوير قطاعي السياحة والضيافة في هذه المناطق بشكل خاص ومختلف مدن الإمارة على وجه العموم.

وحول دور مشاريع «شروق» في تعزيز قطاع السياحة في الإمارة، قال السركال: منذ انطلاقتها عززت «شروق» المشهد السياحي في الإمارة بالعديد من المشاريع المتميزة من بينها المشاريع السياحية البيئية مثل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وكلباء للسياحة البيئية إلى جانب إطلاق عدد من المنشآت الفندقية العصرية والمستدامة ضمن المشروعين وهناك عدة مشاريع رائدة في مجال السياحة الترفيهية والبيئة المستدامة تندرج ضمن خطة «شروق» التطويرية للعام الجاري 2020، حيث أطلقنا مؤخراً أربعة مشاريع في كل من خورفكان وكلباء والذيد ومليحة بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الترفيهية والفندقية في مختلف مناطق الإمارة. (وام)