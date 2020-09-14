شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تفوز بلقب «فلاشينج ميدوز» للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اليابانية ناومي أوساكا مجدداً، أنها الرقم الصعب في التنس بعد أن حققت لقبها الثالث في البطولات الكبرى، وهي بعمر 22 عاماً، عندما عوّضت تأخرها في المجموعة الأولى، لتحرز لقبها الثاني في بطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

وعوّضت أوساكا تأخرها لتفوز بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3 وتصبح أول لاعبة في منافسات السيدات في فلاشينج ميدوز تخسر المجموعة الأولى وتفوز باللقب منذ عام 1994.

وهو اللقب الثاني للمصنفة رابعة في البطولة والتاسعة عالمياً، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد أول عام 2018 قبل أن تحقق لقب أستراليا المفتوحة عام 2019.

وبفضل هذا الفوز ستتقدم أوساكا التي لم تخسر أي نهائي جراند سلام إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات اليوم الاثنين.

وقالت اليابانية بعد اللقاء «أريد أن أهنئ فيكا. لا أريد أن ألعب ضدها مجدداً في المباريات النهائية، كانت مباراة صعبة جداً لي. إنه أمر ملهم لأنني كنت أشاهدك تلعبين هنا عندما كنت صغيرة. لذا أن تكون هناك فرصة لأواجهك هو أمر رائع. تعلمت الكثير».

وباتت أوساكا أصغر لاعبة يصبح في رصيدها ثلاث بطولات كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا عام 2008، وأول لاعبة آسيوية لدى السيدات أو الرجال تحقق ثلاثة ألقاب في الجراند سلام.

ورداً على سؤال عن عودتها إلى المباراة بعد خسارتها المجموعة الأولى «اعتقدت أنه من المذل أن أخسر بأقل من ساعة من الوقت، لذا كان عليّ المحاولة قدر المستطاع وألا يكون سلوكي سيئاً».

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أما أزارنكا المصنفة 27 عالمياً وحاملة لقب أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013،فكانت تخوض أول نهائي جراند سلام لها منذ سبعة أعوام وتحديداً منذ أن خسرت في نهائي فلاشينج ميدوز عامي 2012 و2013 أمام سيرينا وليامس.

ودخلت أوساكا أرض الملعب وهي ترتدي كمامة كتب عليها اسم «تامير رايس» وهو شاب أمريكي من أصل إفريقي قتل على يد رجل شرطي أبيض في كليفلاند في ولاية أوهايو عن 12 عاماً عام 2014.

وارتدت أوساكا المنحدرة من والدة يابانية ووالد ذو أصول هايتية، كمامات طبية مختلفة خلال مبارياتها السبع في البطولة، تكريماً للضحايا الذين تعرضوا للعنصرية وعنف الشرطة. وقالت بعد اللقاء «الهدف هو أن يبدأ الناس في الحديث أكثر عن القضية».

إشادة واسعة

من جهة أخرى،أشادت وسائل إعلام ومسؤولون في اليابان بفوز ناومي أوساكا، وقطعت قناة «ان اتش كاي» اليابانية الرسمية برنامجها الإخباري الاعتيادي لبث خبر عاجل عن فوز أوساكا بلقب فلاشينج ميدوز.

واعتبرت صحيفة «نيكان سبورتس» أن «أوساكا حققت إنجازاً بالفوز بلقب ثالث قياسي في بطولات الجران سلام الفردية كلاعبة آسيوية».

وأبدت وسائل الإعلام ومشجعون تأيدهم لأوساكا البالغة من العمر 22 عاماً لحملتها ضد العنصرية داخل الملاعب وخارجها .

وقالت صحيفة «ماينيتشي شيمبون» إن «هذا الانتصار يجسد شعور عائلات الضحايا التي تأمل عدم تكرار المآسي وبتغيير المجتمع».