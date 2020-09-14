شكرا لقرائتكم خبر عن «أقـل من 5%» يمارسـون الرياضة فـي الأنديـة والمـدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للرياضة، والتي استعانت بها في إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لرياضة الإمارات 2032، التي ناقشتها الهيئة في ورشة عمل مع الجهات المنضوية تحت مظلتها مؤخراً، عن حقائق صادمة تكمن في 12 تحدياً في مواجهة بلوغ رياضة الإمارات التطور وتحقيق التنافسية العالية بما يكفل تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في اعتلاء أبناء الإمارات منصات التتويج العالمية، وأظهرت الأرقام الواردة في «المسودة» أن 75 في المئة من الأفراد غير نشطين و23 منهم يعتبرون الرياضة وسيلة لتمضية الوقت، وأن أقل من 5 في المئة فقط من البالغين يمارسون الرياضة في الأندية الرياضية العامة أو المنشآت المدرسية، وأن البرامج المجتمعية لا تستند إلى منهجية واضحة، كما تفتقر إلى التنسيق بين الجهات المعنية، بينما ثقافة التطوع في المجال ضعيفة جداً.

وفي التفاصيل، تمثل التحدي الأول في الثقافة والسلوك، حيث بينت الدراسة أن 75 % من أفراد المجتمع غير نشطين، ويعود السبب في ذلك إلى عدد من العوائق منها الوقت والخوف من الإصابة، على الرغم من أن موقفهم الإجمالي من الرياضة إيجابي إذ إن 23 % منهم يعتبرون الرياضة وسيلة لتمضية الوقت مع العائلة.

ويكمن التحدي الثاني في المنشآت، وأوردت الدراسة أن 36 % من البالغين يمارسون الرياضة في أماكن عامة مثل المتنزهات والشواطئ، لكن أقل من 5% من البالغين يمارسون الرياضة في الأندية الرياضية العامة أو المنشآت المدرسية لأن إمكانية الدخول إليها محدودة، بينما يكمن التحدي الثالث في (البرامج) حيث البرامج المجتمعية لا تستند إلى منهجية واضحة وتفتقر إلى التنسيق الكافي بين الجهات المعنية بها.

أما التحدي الرابع فيكمن في المدربين والمتطوعين والمجموعات الرياضية، حيث 13. 0 مدرب مسجل لكل 1000 نسمة مما يضع الإمارات خلف البلدان الأخرى في مجال توفير المدربين ما جعلها تلجأ لاستيراد المدربين، بينما ثقافة التطوع في مجال الرياضة ضعيفة جداً.

وأبرز التحدي الخامس الخاص بالرياضيين، أن البرامج المخصصة لاكتشاف المواهب وتطويرها غير كافية، وأن مستويات المشاركة منخفضة وعدد الرياضيين المسجلين في الأندية والاتحادات قليل جداً.

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وكشف التحدي السادس الخاص بالمدربين، عن قلة عدد المدربين المتخصصين في الاتحادات والأندية، وأن الحوافز ومتطلبات التوظيف غير كافية لجذب أفضل المدربين.

وأظهر التحدي السابع قصوراً في البنية التحتية بصورة عامة، حيث لا تمتلك الاتحادات منشآتها الخاصة وتحتاج إلى إذن للاستفادة من المنشآت المملوكة من قبل الأندية، وهي منشآت ذات جودة منخفضة ولا تتناسب مع المعايير العالمية.

وكشف التحدي الثامن الخاص ب (الفرص) عن أن نسبة المشاركة منخفضة في منافسات الرياضات ذات الأولوية الخاصة بالدول الأفضل أداء.

وتتوالى المعلومات الصادمة في التحدي التاسع (الحوكمة) حيث بينت الدراسة أنه لا توجد معايير قائمة على أفضل الممارسات، وضعف في تفعيل التمويل القائم على الأداء وتوثيق قواعد السلوك الخاصة بالحوكمة، إضافة إلى عدم وجود منصة لتنسيق ومواءمة جهود الجهات المعنية الهادفة إلى تحقيق استراتيجية رياضة وطنية.

وأورد التحدي العاشر (القدرات) وجود ضعف في ثقافة تميز الأداء لدى الجهات المعنية في المنظومة، بينما كشف التحدي الحادي عشر (الرقمنة) عن غياب الوظائف المهمة مثل نظم البيانات المركزية، والبيانات والأفكار والبحوث حول علم الرياضة.

وتمثل التحدي الثاني عشر في التمويل، وكشف عن عدم وضوح حجم التمويل المطلوب من أجل المشاركة المجتمعية أو الرياضة التنافسية، علاوةعلى عدم ارتباط التمويل بالنتائج وعدم وجود آلية تمويل واضحة.