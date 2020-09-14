شرطة مكة تعتقل 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز آلى للرصد بطريق عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدى، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة. وأضاف أن جميع المتورطين هم مواطنين سعوديين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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