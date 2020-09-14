شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ترحب بقرار البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية اليونانية، بقرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل، وأكدت بأنها خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، نوه بيان الخارجية اليونانية بالدور الأمريكي في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة في هذا الصدد الحاجة إلى إيجاد حل شامل على أساس الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن.
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