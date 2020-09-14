شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن ملاحقة مطلقى النار فى مدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش اللبناني، إنه يلاحق مطلقتي النار في مدينة طرابلس لتوقيفهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأعلن الجيش اللبناني أنه يحاصر المطلوب داخل أحد المنازل في طرابلس.

وفى وقت سابق قال الجيش اللبناني: مقتل 3 عناصر وإصابة آخر خلال مداهمة دورية لمنزل أحد المطلوبين الإرهابيين.

وعادت المظاهرات من جديد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وشبان من مجموعات الحراك المدني على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشرى الذي يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدني وتلك التي ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبنانى ميشيل عون.

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ووفقا لموقع العربية عمد شبان الحراك إلى تخطى هذا الحاجز البشري، فأطلق عناصر من الجيش النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجيش يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهورى، فيما ترددت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد من المتظاهرين ضد الفساد، وعن وقوع جرحى بين المتظاهرين.