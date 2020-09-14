شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل أعلى نسبة وفاة بفيروس كورونا بـ11 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فلسطين سجلت أعلى معدلات وفاة بتسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، ومواطن 72 عاما من مدينة الخليل، ومواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، ومواطنان من محافظة نابلس ( 65 و 85 عاما)،و مواطنة 78 عاما من قلقيلية، ومواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة ومواطن 46 عاما من غزة.