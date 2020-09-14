شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس رؤساء الكنائس بالأردن يعلن تعليق إقامة الصلوات والقداديس لأسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تعليق إقامة الصلوات والقداديس لأسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص، ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، إثر إصابة أحد خدام الكنيسة بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال مجلس رؤساء الكنائس في الأردن: يعلن المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس، عن قرار تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك لإصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن القرار إجراء احترازي لحماية المصلين اعتبارا من الإثنين، علما أنه جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وقابل للتحديث، نظرا للمستجدات المتعلقة بالوباء.