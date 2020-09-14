شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبنانى خلال مداهمة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبنانى خلال مداهمة فى مدينة طرابلس.

وعادت المظاهرات من جديد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وشبان من مجموعات الحراك المدني على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشرى الذي يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدني وتلك التي ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبنانى ميشيل عون.

ووفقا لموقع العربية عمد شبان الحراك إلى تخطى هذا الحاجز البشري، فأطلق عناصر من الجيش النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن الجيش يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، ويضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهورى، فيما ترددت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد من المتظاهرين ضد الفساد، وعن وقوع جرحى بين المتظاهرين.