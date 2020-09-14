شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترسل شحنة مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الدفاع اليوم، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ لدعم جهود العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب وكالة الانباء السعودية . وتأتى هذه المساعدات فى إطار الدعم الكبير والمستمر الذى تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات، للإسهام فى تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين فى مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقد وصلت مساء اليوم طائرة C130 فى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية فى مطار بغداد الدولى وهى محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق. Advertisements وكان فى استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمرى ومن الجانب العراقى معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقى وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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