شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل إصابتين بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7276 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7276 إصابة مؤكدة.

وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6825 شخصًا، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 161 وفاة، في حين يتابع 290 شخصًا علاجهم في المستشفيات.