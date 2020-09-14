شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يصل واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الوفد الإماراتي يضم وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين الإماراتيين.