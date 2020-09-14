شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تُسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات 48254 حالة، وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا فى الجزائر أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1612 حالة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء إلى 162 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 34037.

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