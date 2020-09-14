شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تُسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت لبنان 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 24310 إصابةً، وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 8334، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 241 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وفى السياذ ذاته، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" إصابة 90 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت يشهد لبنان ازديادا متصاعدا في تفشي الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أندريا تيننتي، إن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كورونا.
ويسجل عداد الإصابات بكورونا في لبنان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس الماضي، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.
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