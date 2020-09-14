شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تؤكد استمرار انخفاض مناسيب نهر النيل فى معظم الأحباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، استمرار انخفاض مناسيب نهر النيل في معظم الأحباس، إلا أنها لا تزال على أعلى مستوياتها في بعض الأماكن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها.

Advertisements

ولفتت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية ، إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الاثنين سيكون في حدود600 مليون متر مكعب، بينما سيكون وارد العطبرواي في حدود 175 مليون متر مكعب.