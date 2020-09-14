لبنان.. الجيش يعلن مقتل 3 عسكريين شمالي البلاد

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365
أعلن الجيش اللبناني، ليل الأحد/ الإثنين، عن مقتل 3 من عناصره في مدينة طرابلس شمالي البلاد، إثر مواجهات مع مسلحين.
وقال الجيش في بيان إنه "أثناء مداهمة دورية من المخابرات لمنزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية (شمال لبنان)، تعرضت لإطلاق نار".
وأضاف: "أسفر ذلك عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة".
ولفت البيان إلى أنّ قوى الجيش تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، دون تفاصيل أكثر.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلّية أنّ المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن تحصّن المطلوب "خالد التلاوي" المتهم بمشاركته في جريمة كفتون، داخل شقّة في مبنى سكني.
وذكرت المعلومات، بحسب المصدر نفسه، أنّ "التحقيقات مع الموقوفين في الجريمة أظهرت أن التلاوي يقود خليّة لتنظيم إرهابي".
وبعد منتصف ليل 22 آب/ أغسطس الماضي، أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار في بلدة كفتون في الكورة (شمالي لبنان) أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.
وعلى ضوء ذلك، قامت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة سوري يدعى يوسف.خ (40 عاما) في منطقة العامرية، في عكار شمال البلاد، فقام بتفجير نفسه.
كما قامت، بحسب بيان سابق، بتوقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار شمالي لبنان.
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