نتنياهو: التطبيع مع الإمارات والبحرين سيضخ مليارات لاقتصادنا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنّ "اتفاقيتي السلام التي سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو قبيل ركوبه الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، لحضور مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: "هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".
وأضاف: "أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا هو عصر جديد".
ومساء الأحد، تظاهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مطار "بن غوريون" في تل أبيب، احتجاجا على سفر نتنياهو، تزامنا مع مصادقة الحكومة على إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الجمعة المقبل، في إطار مجابهة تفشي كورونا.
ويتظاهر أسبوعيا آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، على خلفية "سوء إدارة أزمة كورونا"، واتهامات بالفساد.
والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.
والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.
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