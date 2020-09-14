الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

وجاء في بيان الجيش "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".

وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".