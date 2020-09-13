شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة الإلكترونية» تحذر من جهات تنتحل اسمها: سنتخذ الإجراء القانوني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الجامعة السعودية الإلكترونية كل أصحاب المصلحة والطلاب والطالبات من التعامل مع أي مصادر أو جهات غير رسمية تقدم معلومات حول إتاحة القبول للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن أي معلومات تتعلق بالقبول يتم إعلانها عبر القنوات الرسمية للجامعة في حينه.

وقالت الجامعة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن ينتحل اسم وصفة الجامعة على شبكات التواصل الاجتماعي وتقديم أي معلومات تخص القبول والإجراءات الأكاديمية وغيرها من التعليمات.