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وزارة الدفاع ترسل طائرة محملة بشحنة مساعدات طبية إلى نظيرتها العراقية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أرسلت وزارة الدفاع اليوم، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار (كوفيد-19).

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وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية من خلال هذه المساعدات، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد وصلت مساء اليوم طائرة C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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