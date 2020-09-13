شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ضوابط لشغل وظيفة «المرشد الصحي» في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة التعليم، في تعميم لها، إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال (حكومي – أهلي)، عن الضوابط الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية، وتحديدًا مهام الصحة المدرسية.
وتضمن التعميم، الاشتراطات الواجب توافرها في شاغلي وظيفة المرشد الصحي على النحو التالي:
1- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.
2- أن يكون المرشح حاصلًا على أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا، بالعامين الماضيين.
3- ألا يزيد عمره عن ٤٥ عامًا.
4- أن تكون لديه الرغبة بالعمل التطوعي.
5- ألا يكون المرشح طرفًا في قضية قائمة.
6- الإلمام باستخدام الحاسب الآلي.
7- الحصول على دورات بالصحة المدرسية.
8- التخصص بالعلوم أو الكيمياء أو التربية الأسرية أو البدنية.
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