القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي نفذ مساء اليوم، أربع غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي.
© REUTERS / West Asia News Agency
من جهة ثانية، اتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بتنفيذ غارة جوية أسفرت عن مقتل وإصابة 6 أشخاص في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، أن طيران التحالف شن غارة على شاحنة متوقفة على الطريق العام في مديرية ماهلية جنوبي مأرب، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
© REUTERS / West Asia News Agency
في السياق، شن طيران التحالف 12 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف شرقي الجوف، كما نفذ التحالف غارتين جويتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وتسببت الضربات الجوية للتحالف؛ وكذلك القصف المدفعي المتبادل بين طرفي النزاع، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يطلقها المسلحين الحوثيين، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الغارات على صنعاء و"أنصار الله" تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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