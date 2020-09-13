© AFP 2020 / STRINGER
ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.
وباتت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
وسارت مملكة البحرين على نهج الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 11 سبتمبر/ أيلول، تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.
وقال: "إنجاز تاريخي آخر، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!".
ونشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للعرب: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.